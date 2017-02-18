Patnos’ta Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Patnos ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda...

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Patnos ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Şubat 2017 günü sabah saatlerinde Patnos ilçesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu E.I., E.C., İ.K., S.B.T., Ş.C., Y.K., F.K., A.P., Y.O., L.K. İ.U. ve A.A. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel içerikli doküman, sözde örgütü simgeleyen bez parçaları, dijital materyaller, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 1 adet şarjör, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.