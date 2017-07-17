Patronların Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret...

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile görüştü.

Nezaket Emine Atasoy Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında geçmişe dayalı Kültürel ve Siyasi ilişkilere değinerek Türk Halkı ve Kazak Halkı tarihten bu yana dost ve kardeş halklardır dedi. Atasoy, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde ekonomik ve ticari ilişkilere de değinerek "Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu yönetim kurulu olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlenmesi için üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmeyi ve her türlü çalışma yapmaya hazırız" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'un ziyaretinde yapmış olduğu konuşmasında öncelikle Kazakistan Büyükelçiliğimize yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür etti. Büyükelçi Abzal Saparbekuly "Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında çok güçlü ekonomik ticari siyasi ve kültürel bağlar vardır her iki ülke dost ve müttefik ülkelerdir" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde yapılan toplantıda Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'un önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Kazakistan Cumhuriyetine bir ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.