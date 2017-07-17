  • BIST 106.260
  • Altın 140,121
  • Dolar 3,5300
  • Euro 4,0471
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 30 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 27 °C

Patronların Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde

» »
Patronların Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde
Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret...

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile görüştü.

Nezaket Emine Atasoy Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında geçmişe dayalı Kültürel ve Siyasi ilişkilere değinerek Türk Halkı ve Kazak Halkı tarihten bu yana dost ve kardeş halklardır dedi. Atasoy, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde ekonomik ve ticari ilişkilere de değinerek "Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu yönetim kurulu olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlenmesi için üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmeyi ve her türlü çalışma yapmaya hazırız" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'un ziyaretinde yapmış olduğu konuşmasında öncelikle Kazakistan Büyükelçiliğimize yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür etti. Büyükelçi Abzal Saparbekuly "Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında çok güçlü ekonomik ticari siyasi ve kültürel bağlar vardır her iki ülke dost ve müttefik ülkelerdir" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde yapılan toplantıda Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'un önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Kazakistan Cumhuriyetine bir ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayan Güreşçiler Destek İçin Kırkpınar’da17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
  • Ayvalık, Aıma Müzik Festivali’ne Hazır17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
  • Kaşık Ustası, Teknolojiye Direniyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
  • Kültür Turları Çanakkale İle Başladı17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Adıyaman’da 2016 Yılında 3 Bin Trafik Kazası Oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Yahyalı Nöbete Devam Etti17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Haliliye Belediyesi Kırsaldaki Yol Atağını Sürdürüyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Pancar Toplamayı Giden Şahıs Uçurumdan Düştü17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Yutma Güçlüğü Çeken Hasta Şifayı Medicalpark’ta Buldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:53
  • Kilis’te Geçen Yıl 846 Trafik Kazası Oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti