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Paü’de Gençlere Ekonomi Zirvesi

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Paü’de Gençlere Ekonomi Zirvesi
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Genç Ekonomistler Topluluğu tarafından "Türkiye Ekonomisi ve Nanoteknoloji" konferansı düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Genç Ekonomistler Topluluğu tarafından "Türkiye Ekonomisi ve Nanoteknoloji" konferansı düzenlendi.

PAÜ Genç Ekonomistler Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye ve dünya ekonomisi konusundaki olumlu-olumsuz gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İktisat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan Türkiye Ekonomisi Konferansına Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Gazeteci Osman Arolat konuşmacı olarak katıldı.

Gazeteci Osman Arolat, Türkiye'deki olumlu ve olumsuz senaryolara yer vererek "İran ile ilgili düzenleme, çevre ülkeler ile olan düzelmede bizim için olumlu bir gelişme. Suriye ile ilgi yumuşama, Suriye yeni çatışmalar olursa olumsuz senaryolar olur dışarıda. İçeride ise olumlu senaryo siyasal gerginliğin azalması daha yumuşak ortamda 2019 yılına doğru görüşmeler olabilir. OHAL'in son bulması, olumlu gelişme olur. 2018 büyümesi yüzde 5,6 olması ve üretime dayalı olması önemli gelişme olabilir. Yüzde 5'lerin üzerindeki büyüme iyi sonuç verecektir. Büyüme açığı, cari açık, dış ticaret açığı, düşük olursa olumlu olur. Siyasal gerginlik artarsa olumsuz olur, OHAL devam eder ve genişlerse olumsuz gelişme olur. Enflasyonun yüzde 10 altında çekilememesi, işsizliğin yüzde 10 üzerinde olması olumsuz senaryo olacaktır" dedi.

Gümrük Birliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr Asaf Savaş Akat ise Türkiye'nin Amerika'yı yakalamaya yaklaştığı yıllara dikkat çekti. Akat, "Kişi başı gelir Amerika ile karşılaşması, 2002 yılında yüzde 25, yüzde 43'e kadar çıkmıştır. 2003-2011'de Türkiye, Amerika'yı yakalama konusunda yakın tarihinin en parlak dönemini yaşamıştır. Dünyada bir dizi ülke Avrupa Birliği, Çin, Kuzey üretmede varlar ama yemekte yoklar " dedi

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