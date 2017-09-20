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Paul Le Guen: “Öz Güvenli Oynadık”

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Paul Le Guen: “Öz Güvenli Oynadık”
Bursaspor Teknik Direktör Paul Le Guen, Tarsus İdman Yurdu galibiyetinin ardından, "Öz güvenli oynadık" dedi.

Bursaspor Teknik Direktör Paul Le Guen, Tarsus İdman Yurdu galibiyetinin ardından, "Öz güvenli oynadık" dedi.

Bursaspor, Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen "Mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi başladık ve karşılaşmaya ilk 5 dakika bittiğinde 2-0 öndeydik. Harikaydı, öz güvenli oynadık sonraki dakikalarda oyunun belli bölümlerinde üretkenliğimiz düştü ama genel olarak takımın performansından mutluyum" dedi

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