Paul Le Guen: “Öz Güvenli Oynadık”

Bursaspor Teknik Direktör Paul Le Guen, Tarsus İdman Yurdu galibiyetinin ardından, "Öz güvenli oynadık" dedi.
Bursaspor, Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen "Mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi başladık ve karşılaşmaya ilk 5 dakika bittiğinde 2-0 öndeydik. Harikaydı, öz güvenli oynadık sonraki dakikalarda oyunun belli bölümlerinde üretkenliğimiz düştü ama genel olarak takımın performansından mutluyum" dedi
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