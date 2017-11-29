Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçları kapsamında Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, "Sonuçtan memnunum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçları kapsamında Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, "Sonuçtan memnunum" dedi.

Teknik Direktör Paul Le Guen, karşılaşma sonrası basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Öncelikle sonuçtan oldukça memnunum. Deplasman 2-0 galip gelmek. Daha farklı olabilirdi ama onlarında şansları oldu. Bir hayal kırıklığım var. Sakatlık oldu ve oyuncum önümüzdeki maçta oynayamayacak" ifadelerini kullandı.