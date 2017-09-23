Pavel Talabani Yalanladı: "Söz Konusu Açıklama Bana Ait Değil"

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekteri Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani, referandumun erteleneceğine dair açıklamanın kendisine ait olmadığını...

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekteri Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani, referandumun erteleneceğine dair açıklamanın kendisine ait olmadığını belirterek, iddiaları yalanladı.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekteri Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani, referandumun erteleneceğine dair açıklamanın kendisine ait olmadığını belirterek, iddiaları yalanladı. Pavel Talabani, söz konusu açıklamanın kendisine ait olmadığını ve bu iddianın asılsız olduğunu söyledi.

Öte yandan Pavel Talabani'nin resmi Facebook sayfası üzerinden, "IKBY ve Kürdistan Demokrat Partisi'nce (KDP) referandumun ertelenmesi konusunda Birleşmiş Milletler, ABD, Fransa ve İngiltere'nin sunduğu teklif en iyi çözümdür. Kısa bir süre içerisinde tüm sorunların çözülmesi için Bağdat ile görüşmelere geçilecek. Eğer bu görüşmeler başarıya ulaşmazsa o zaman uluslararası toplumun desteğiyle bağımsızlık referandumuna gidilecek." açıklaması yapılmıştı. Ancak açıklama, bir müddet sonra yayından kaldırıldı.