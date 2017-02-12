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Pazar Kalkacak, Tarih Kurtulacak

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Pazar Kalkacak, Tarih Kurtulacak
Yıllardır tarihi İpek Yolu'nun geçtiği yere kurulan Eşrefpaşa pazarı, Konak Belediyesi'nin Yağhaneler'de inşa edeceği yeni kapalı pazaryerine taşınacak.

Yıllardır tarihi İpek Yolu'nun geçtiği yere kurulan Eşrefpaşa pazarı, Konak Belediyesi'nin Yağhaneler'de inşa edeceği yeni kapalı pazaryerine taşınacak. Pazaryerinin kalkmasıyla tarihi alan daha da görünür kılınacak.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, çat kapı ev ziyaretlerini sürdürüyor. Her hafta bir eve konuk olan Başkan Pekdaş son ziyaretini Zafertepe Mahallesinde yaşayan Semra Demirdağ'ın evine yaptı. Zafertepe Mahalle Muhtarı Nuran Dursun'un da eşlik ettiği ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Nurten Serhadbeyi ve kadın kolları yöneticileri katıldı. Başkan Pekdaş'ın komşularına ziyarete geldiğini duyan mahalle sakini kadınlar da Demirdağ'ın evini doldurdu. Sohbet havasında geçen keyifli buluşmada Başkan Pekdaş, yıllardır taşınması planlanan Eşrefpaşa pazarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

20 yıllık sorun çözülüyor

Pekdaş, pazarı Jandarma Bölge Komutanlığı'nın boşalttığı Yağhaneler'deki alana inşa edecekleri kapalı pazaryerine taşıyacaklarını söyledi. TOKi'den satın alınan araziye çok fonksiyonlu bir pazaryeri inşa edeceklerini dile getiren Pekdaş, "Eşrefpaşa pazarı yıllardır tarihi İpek Yolu'nun geçtiği yer üzerine kuruluyordu. Pazarın 20 yıldır kaldırılması gündemdeydi. Göreve gelir gelmez bunu iş edindik ve yaptığımız inceleme sonrasında Yağhaneler'de jandarmanın boşalttığı yeri TOKİ'den satın aldık. 4,5 parselin satın alınması için kamulaştırma programına aldık. Büyükşehir'e onaya gönderdik. Kamulaştırma işlemlerini bitirdikten sonra pazaryerinin yapım aşamasına geçeceğiz" diye konuştu.

Birden çok fonksiyonu içinde barındıracak

Kamulaştırma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak pazaryerinin projesinin de çizildiğini söyleyen Başkan Pekdaş, projede kullanım alanının çok geniş tutulduğunu söyledi. Pekdaş, "Burası için çok güzel bir plan çiziyoruz. Sadece belediye hizmet alanı olarak değil, çok fonksiyonlu bir kullanalım olsun istedik. Düğün salonu, semt merkezi, nikah dairesi ve pazaryeri gibi bir çok işlevi olacak. İleride ne olur, ne biter bilinmediği için burasını daha işlevsel hale getirelim istiyoruz. Zemin altına çok büyük bir otopark yapacağız. Hemen çok yakınındaki Güneşli Spor Tesislerimizin bulunduğu alanı da katarak üç kat aşağı ineceğiz. Bu yapacağımız otopark havaalanı otoparkları kadar büyük olacak" dedi.

"Kenti birlikte yönetiyoruz"

Zafertepe sakinlerinin taleplerini dinleme fırsatı da bulan Pekdaş, şöyle devam etti: "Kararları tek başımıza almıyoruz. Fikirleri dinliyor ve ona göre hizmetler üretiyoruz. Talep görmeyen yatırımları yapmaya gerek yok. Bu kentte birlikte yaşıyorsak, birlikte karar almalıyız."

Pazar Kalkacak, Tarih Kurtulacak

Pazar Kalkacak, Tarih Kurtulacak

Pazar Kalkacak, Tarih Kurtulacak

Pazar Kalkacak, Tarih Kurtulacak

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