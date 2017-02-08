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Pazarda 'hassas tartı' dönemi

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Pazarda 'hassas tartı' dönemi
Pazar yerlerinde güvenli alışveriş için 'Hassas Tartı' uygulaması başlatan Başkan Eroğlu, Esentepe Mahallesi sakinleri ile buluştu ve 'mahalle konağı' yapılacağını müjdeledi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle buluşmaları çevresinde yapmış olduğu programda Esentepe Mahallesi'ne geldi. Çarşamba pazarında esnafı ziyaret eden Başkan Eroğlu, ayrıca mahalleyi dolaşarak yapılan çalışmalar ve bazı sorunları yerinde inceledi. Eroğlu, "Mahallelerimizde neleri yaptık, neleri yapmalıyız bunu da bir bakıma teşhis etmiş oluyoruz. Biz bu çalışmayı tüm mahallelerimizde yapıyoruz. Halk buluşması kapsamında hemşehrilerimizi dinleyerek, not alarak çalışma yapıyoruz" dedi.

MAHALLE KONAĞI YAPILACAK
Esentepe Mahallesi'ne 4 kattan oluşacak bir mahalle konağı kazandırılacağını ifade eden Eroğlu, "Bunun 3 katını biz belediye olarak kullanırken, bir katını da diş hastanemize vereceğiz. Diş hastanesi şehir merkezinde ama Karşıyaka Mahallesi'nde oturan hemşehrilerimiz için de burası hizmet verecek. Burada diş muayenesi ve küçük çaplı tedavi hizmetleri verilebilecek" diye konuştu.

HASSAS TERAZİ UYGULAMASI
Pazar yerlerine belediyeye ait hassas teraziler konulduğunu ifade eden Eroğlu, "Böylece, vatandaşlarımız alışveriş sonrasında aldıklarını burada tartarak doğrulama yapabilecekler. Biz tüm esnafımıza güveniyoruz, art niyetli esnafımız yok ancak bazı durumlarda tartılar bozulabiliyor. Bunu tespit etmek amacıyla bu tür bir uygulama başlattık. İnşallah güzel bir çalışma olur" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na, Başkan Yardımcısı Osman Altunordu, birim müdürleri ve Esentepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Çimen eşlik etti.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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