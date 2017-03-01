  • BIST 87.478
  • Altın 145,589
  • Dolar 3,6395
  • Euro 3,8420
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 9 °C

Pazardaki Fiyat Kartonlarında ’Hayır’ Mizahı

» »
Pazardaki Fiyat Kartonlarında ’Hayır’ Mizahı
'Sakin Şehir" olarak bilinen İzmir'in Seferihisar ilçesinde, genelikle salı günleri kurulan pazardaki üreticiler, tezgahlarında yazdıkları mizahi sloganlarla...

'Sakin Şehir" olarak bilinen İzmir'in Seferihisar ilçesinde, genelikle salı günleri kurulan pazardaki üreticiler, tezgahlarında yazdıkları mizahi sloganlarla referandum öncesi renkli görüntüler oluşturdu.

Seferihisar ilçesinde, salı günleri kurulan ve sadece Seferihisar ve köylerinde yaşayanların kendi ürettiklerini satabildikleri üretici pazarında, meyve ve sebzeler referandum öncesi sloganlarla süslendi. Pazarcı esnafı, normalde fiyat yazdıkları karton parçalarına bu kez birbirinden ilginç sloganlar yazdı. "Limon gibi sıkılmaya hayır', "Soyulup soğana çevrilmeye hayır', "Yemezler hayır" "Hayırlı pazarlar', "Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ha ha hayır" gibi sloganlar görenleri gülümsetti.

Bir grup vatandaşla birlikte pazara giderek referandumla ilgili çalışmalar yapan Seferihsar Belediye Başkanı Tunç Soyer, esnafa ve vatandaşlara "Neden hayır?" dediklerini anlatarak, cuma günü Seferihisar'da gerçekleşecek Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konferansının tanıtıldığı el ilanlarından dağıttı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, pazar yeri ziyaretinin ardından da sosyal medya hesaplarından "Salı Pazarındaki üreticilerimizi ziyaret ettik, hayırlı işler diledik" mesajı yayınladı.

Pazardaki Fiyat Kartonlarında ’Hayır’ Mizahı

Pazardaki Fiyat Kartonlarında ’Hayır’ Mizahı

Pazardaki Fiyat Kartonlarında ’Hayır’ Mizahı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minderin Sultanları Madalyayla Döndüler01 Mart 2017 Çarşamba 09:23
  • Döşemealtı Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Bahar Temizliği01 Mart 2017 Çarşamba 09:23
  • Prof. Dr. Merve Kavakçı 20’nci Yılında 28 Şubat’ı Anlattı01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Başkan, Bangladeşli Öğrencilerin Sofrasında01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Sivas Tarım Platformu Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Hayad, Mültecilere Yardımlarını Sürdürüyor01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Kesimoğlu’na Aldıkları Kupa İle Teşekkür Ettiler01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Atb Başkanı Bilgiç’ten İstihdam Seferberliğine Destek Çağrısı01 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Güneydoğu’nun Tekstil Ve Ham Maddeleri İhracatı Arttı01 Mart 2017 Çarşamba 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti