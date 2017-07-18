Pazarlar’da Ot Yangını Korkuttu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Tepeköy Bedeviler mevkisinde, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Tepeköy Bedeviler mevkisinde, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otların tutuşması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan otlar bir anda yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Simav ve Gediz Orman ekipleri hemen yangına müdahale etti. Bir saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 2 bin metrekarelik alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.(MB-EFE)