Pazaryeri Beşikli Mahallesine Çocuk Parkı Yapılıyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye ekiplerinin yaptıkları çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye ekiplerinin yaptıkları çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

İnceleme sırasında açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Beşikli Mahalle sakinlerimizin istedikleri park için muhtarımız ile birlikte incelemede bulunduk. Mahalle muhtarımız ile birlikte parkın yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunduk. Mahalle sakinlerinin çocuklarının eğlenebileceği güzel bir park inşa edeceğiz. Çocuklarımız bizler için önemli. Onlar geleceğimizin teminatı" dedi.