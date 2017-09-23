Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yapılan sinema salonunun çalışmaları tamamlanıyor.
Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri sinema salonuna kavuşuyor. Konferans salonumuzu günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getiriyoruz. Sahnemizi yaklaşık 2 metre genişletiyoruz. Tiyatro oyunlarını oynamaya uygun hale getiriyoruz. 2 adet loca yaparak koltuk kapasitemizi 296 adetten 416 adete çıkarıyoruz. Sinema reji kabini yapıyoruz, ses sistemini tamamen değiştiriyoruz. İlçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.
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