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Pazaryeri Sinema Salonuna Kavuşuyor

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Pazaryeri Sinema Salonuna Kavuşuyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yapılan sinema salonunun çalışmaları tamamlanıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yapılan sinema salonunun çalışmaları tamamlanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri sinema salonuna kavuşuyor. Konferans salonumuzu günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getiriyoruz. Sahnemizi yaklaşık 2 metre genişletiyoruz. Tiyatro oyunlarını oynamaya uygun hale getiriyoruz. 2 adet loca yaparak koltuk kapasitemizi 296 adetten 416 adete çıkarıyoruz. Sinema reji kabini yapıyoruz, ses sistemini tamamen değiştiriyoruz. İlçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

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