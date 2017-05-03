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Pazaryeri’nde Camiler Temizlenerek Gül Suyu İle Yıkanıyor

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Pazaryeri’nde Camiler Temizlenerek Gül Suyu İle Yıkanıyor
Pazaryeri Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki bütün camiler temizlenerek, gül suyu ile yıkanıyor.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki bütün camiler temizlenerek, gül suyu ile yıkanıyor.

Çalışmaların sürdüğü camileri ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bütün camilerin Ramazan ayını başlayacağı 26 Mayıs gününe kadar temizleneceğini anlatarak, "Pazaryeri Belediyesi olarak her yıl camilerde ve mescitlerde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmalar yürütülürken de camideki ibadetlerin aksamaması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların Ramazan ayında özellikle camilerde ve mescitlerde daha sağlıklı ve huzurlu bir ibadet imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Pazaryeri’nde Camiler Temizlenerek Gül Suyu İle Yıkanıyor

Pazaryeri’nde Camiler Temizlenerek Gül Suyu İle Yıkanıyor

Pazaryeri’nde Camiler Temizlenerek Gül Suyu İle Yıkanıyor

Pazaryeri’nde Camiler Temizlenerek Gül Suyu İle Yıkanıyor

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