Pazaryeri’nde Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçe belediye ekipleri tarafından kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçe belediye ekipleri tarafından kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri ilçemizi değiştirmeye güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kaldırım ve yol çalışmalarımız devam ediyor. Kaldırımları ilçemizin gururu Pazaryerispor'un renkleri olan mavi beyaz kilitli parke taşları ve engellilere uygun hale getiriyoruz. Bizlere dualarını desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.