Pazaryeri’ne Yapılacak Olan Gençlik Merkezi’nin Çalışmalarına Başlandı

Bilecik'in Pazaryeri İlçesine yapılacak olan Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmalarına başlanıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçesine yapılacak olan Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmalarına başlanıldı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yetkililerden bilgi aldı. Burada yapılacak olan Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Yalçın, "Pazaryeri Gençlik Merkezi çalışmalarına başlandı. Pazarcıklıların kendi emekleriyle yaptığı, hepimizin anılarının olduğu eski Sağlık Ocağı binamızın 2'nci katı yıkılarak 1'inci katı tadilat yaparak, modern gençlik merkezimizi ilçemize kazandıracağız. 2018 Eylül ayında proje tamamlanacak. Böylece hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü de tutmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bizlere dualarını desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.