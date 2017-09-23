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Peçeli Kadınlara Direksiyon Yasağı

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Peçeli Kadınlara Direksiyon Yasağı
Almanya'da Eyalet Temsilciler Meclisi, trafikte sürücülere yüzü kapatan maske, burka ve nikabı yasakladı.

Almanya'da Eyalet Temsilciler Meclisi, trafikte sürücülere yüzü kapatan maske, burka ve nikabı yasakladı. Yasağa uymayanlara 60 Euro para cezası verilecek. Kask takma zorunluluğu bulunan motosiklet sürücüleri ise yasak kapsamına girmiyor. Başörtüsü, yüzün boyanması, dövme ya da piercingin de yönetmeliğe göre yasak olmadığı bildirildi. Yeni yönetmenliğe göre trafikte sürücülerin özellikle radar gibi kontrollerde daha iyi gözetlenebileceği vurgulanıyor.

Almanya'da Eyalet Temsilciler Meclisi, trafikte sürücülerin yüzlerini tanınmayacak şekilde örtmesini yasaklayan yönetmelik değişiklik teklifini görüşerek kabul etti. Kabul edilen yeni yönetmenliğe göre Almanya'da trafikte sürücüler tanınmalarını engelleyecek, yüzün tamamını ya da göz, burun ya da ağız gibi büyük bölümünü kapatan maske takamayacak, burka ya da nikap (peçeli çarşaf) giyemeyecek. Bu yasağa uymayanlara 60 Euro para cezası verilmesi öngörülüyor.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, kararı Almanya'da "sağa kayışın" bir sonucu olarak değerlendirerek eleştirdi. Konsey Başkanvekili Nurhan Soykan, trafikte bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını, şimdiye kadar burka ya da nikaplı bir kadının kıyafeti nedeniyle kazaya sebebiyet verdiğine dair bir vakaya rastlanmadığını belirterek, bu yönetmelikle trafikte güvenlikten ziyade sembol politikasının söz konusu olduğunu kaydetti.

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