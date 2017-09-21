Peçeteden Altın Sikke Çıktı

Sivas'ta polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın yere attığı rulo şeklindeki peçetenin içinden 60 adet altın sikke ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın yere attığı rulo şeklindeki peçetenin içinden 60 adet altın sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yiğitler Mahallesi Oğuzlar Parkı civarında şüphe üzerine H.C. adlı kişiyi kimlik kontrolü için durdurdu. Bu sırada H.C. elindeki rulo şeklinde peçeteyi yere attı. Durumu fark eden polis ekipleri kontrol ettiği peçetenin içerisinde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 60 adet altın sikke ele geçirdi. Sikkelere el konulurken, H.C. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.