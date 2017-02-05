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Pedallar Alanya’da Çevrildi

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Pedallar Alanya’da Çevrildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın son gününde,...

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın son gününde, kriteryum yarışları yapıldı.

İlçe merkezinde 3 Şubat'ta başlayan yarışlar, kadınlar ve erkeklerde 640 sporcu pedal çevirdi.

Kriteryum (şehir içi) yarışlarının sonucunda büyük kadınlarda Kocaeli Brisaspor'dan Beyza Kahveci 1'inci, aynı takımdan Cansu Türkmenoğlu 2'inci, Sakarya Telekom'dan Hatice Yılmaz 3'üncü oldu. Büyük kadınlar takım kategorisinde ise 1'inci Kocaeli Brisaspor, 2'inci Başkent Üniversitesi Spor Kulübü, üçüncülüğü de Karaman Ekstrem Spor Kulübü kazandı.

Büyük erkeklerde ise Kocaeli Brisaspor'dan Onur Balkan 1'inci, Torku Şeker Spor'dan Batuhan Özgür 2'inci, Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay üçüncülüğü elde etti. Erkekler takım kategorisinde ise Kocaeli Brisaspor altın, Torku Şekerspor gümüş, Kapodakya Bisiklet Spor Kulübü de gümüş madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, takımlara ise kupaları törenle verildi.

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