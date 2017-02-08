Pehlivanlar Er Meydanında Değil, Kar Meydanında Güreşecek

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Saklıkent Kar Şenlikleri 12 Şubat Pazar günü başlıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Saklıkent Kar Şenlikleri 12 Şubat Pazar günü başlıyor. Kolpa Konseri'nin de yer alacağı şenliklerde yağlı güreş pehlivanları kar üzerinde güreş tutacak.

Geçtiğimiz yıl yeterli kar yağışının olmayışından dolayı yapılamayan Saklıkent Kar Şenlikleri'nin ikincisi, bu yıl 12 Şubat Pazar günü Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenecek. Gazetecilerle bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve bu yıl ki şenliklerde bir ilke imza atacaklarını söyledi.

Kayak yarışlarında 60'a yakın lisanslı sporcunun yarışacağını belirten Başkan Muhittin Böcek, yarışların saat 16.00'a kadar devam edeceğini söyledi. Şenlikler için Akdeniz Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını belirten Başkan Böcek, Akdeniz, Kocaeli, Ankara ve 9 Eylül üniversitelerinden 13 öğretim görevlisinin de şenliklerde yer alacağını kaydetti.

"Er meydanında değil kar meydanında güreşecekler"

Kar şenliklerinde bir ilki yapacaklarını söyleyen Böcek, " Şenliklerde ayrıca 10 eser ortaya çıkacak, görsel anlamda sunulacak. Çocuklarımıza da bu eserlerle ilgili heykel yapma ile ilgili öğretiler verilecek. Yine Kolpa Grubu konseri var. Saat 13.00'da start alacak. Bu yılki şenliklerde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Aralarında başpehlivanlarımızın da bulunduğu 20 lisanslı güreşçimiz er meydanı değil kar meydanında güreş tutacak" dedi.

"Saklıkent'i açığa çıkarıyoruz"

Saklıkenti'n Antalya ve Konyaaltı'nı kış turizminde ön plana çıkardığına işaret eden Böcek, "Dünyanın hiçbir yerinde sahilde denize girip 35 dakika sonrası karda kayak yapan bir bölge yok. Antalya'nın turizmde zor günler geçirdiğini bilmekteyiz. O bakımdan Antalya'da turizme katkı koyabilmek için bu tür şenlikler yapıyoruz. Bu defa Antalya ile Konyaaltı'mızı ön plana çıkarmak için Saklıkent kar şenliklerini düzenliyoruz. Saklıkent kar şenlikleri turizme ve esnafımıza katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek şenliklere araçlarıyla gelecek olan vatandaşların kar lastiği ve zincir konusunda tedbirli gelmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.