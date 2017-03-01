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Pekbüyük: “En Çok Domuz Avı Yaptık”

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Pekbüyük: “En Çok Domuz Avı Yaptık”
Av sezonunu bu yıl hareketli ve bol faaliyet yaparak geçirdiklerini belirten Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği(FAVDER) Başkanı...

Av sezonunu bu yıl hareketli ve bol faaliyet yaparak geçirdiklerini belirten Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği(FAVDER) Başkanı Cemil Pekbüyük, bu yıl en çok domuz avı yaptıklarını söyledi.

FAVDER Başkanı Cemil Pekbüyük yaptığı açıklamada, "Av sezonu bitti ve hayırlısı ile sorunsuz bir şekilde atlattık. Bilinçli avcılarımız ile farklı bölgelerde çeşitli avlara gittik. Bu sezonda en çok domuz avına çıktık. Sezon öncesinde kurslar açarak avcılarımıza belgelerini verdik ve onları profesyonel avcılar yaptık. Kurslarımız bu yıl fazla ilgi gördü ve dönem dönem yine bu kursları açacağız. Son 15 yıldır Fatsa'da avcılık anlamında çok fazla faaliyet yapılmıyordu. Bizler de artık kendi ilçemizin adını duyurmak adına her yere giderek farklı bölgelerde avlandık. Diğer bölgede ki avcılarımızı ilçemize davet edip av sporu turizmini de hareketlendirdik. Şimdiden yeni sezona hazırlık için çalışmalara başladık. Yeni dönemde de kurslar açarak avcılarımızı belgelendireceğiz. Yeni av sezonu Ağustos ayının 25'inde başlayacak" dedi.

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