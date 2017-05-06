Pelitköylü Öğrencilerin Başarısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinde dereceye giren okullar...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinde dereceye giren okullar ödüllerini aldı. "Kaleli Yakan Top" oyununda Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri birinci olurken, Halit Selçuk İlkokulu öğrencileri de Mendil Kapmaca oyununda üçüncülüğü aldı. Ortaokul öğrencilerinin ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent tarafından verilirken, ilkokul öğrencilerinin ödülünü de Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan takdim etti.

Balıkesir'de yapılacak il birinciliği müsabakalarında Burhaniye'yi temsil edecek olan Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu 5 A sınıfı öğrencileri, ilçede yapılan müsabakalarda birinciliği üstlenen tek köy okulu olmanın haklı gururunu yaşadı. Halit Selçuk İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri Tezcan Öztürk'ün öncülüğünde hazırlandıkları yarışma da üçüncü olmanın onurunu yaşadı. Başarılı öğrencileri kutlayan Halit Selçuk Ortaokulu Müdürü Handan Kaplan, öğrencilerin Balıkesir'de de başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi. Halit Selçuk İlkokulu Müdürü Bülent Dükancı ise, başarılarının artarak devam edeceğini kaydetti.