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Pendik Belediyesi’nden Yaşlıların Yüzünü Güldüren Hizmet

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Pendik Belediyesi’nden Yaşlıların Yüzünü Güldüren Hizmet
Pendik Belediyesi'nin tek başına yaşayan yaşlılara yönelik başlattığı hizmet, gönülleri fethetti.

Pendik Belediyesi'nin tek başına yaşayan yaşlılara yönelik başlattığı hizmet, gönülleri fethetti. Bakıma ihtiyaç duyan ve evlerine sıcak yemek götürülen yaşlı vatandaşların şimdi de evleri tepeden tırnağa temizleniyor.

Yeni başlatılan "Evde Temizlik Hizmeti" Projesi, yalnız yaşayan ve Pendik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kaydı bulunan yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Belediye Aşevi'nden her gün sıcak yemek götürülen yaşlıların evleri de Belediye tarafından temizlenmeye başlandı. Proje kapsamında görevlendirilen ekipler, banyosundan mutfağına kadar köşe bucak temizledikleri evlerin halı ve koltuklarını da son sistem makinelerle yıkıyor. Evler hizmet öncesinde ve sonrasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından da denetleniyor. Her gün bir veya iki vatandaşın evine giden ekipler, 20 günde bir de hizmeti tekrar edecek.

Osman Dede'nin yüzü güldü

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kira evinde tek başına yaşayan 76 yaşındaki Osman Günal, evine temizlik hizmeti götürülen yaşlılardan sadece biri. Bugüne kadar hiç evlenmeyen ve yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalışan Osman Günal'ın günlük yemeği Pendik Belediyesi tarafından getiriliyor. Ancak ev işi yapmakta da zorlanan Osman Günal'ın kapısını çalan ekipler, baştan aşağıya evini temizleyerek halı ve koltuklarını da yıkadı.

Çalışmayı büyük bir mutlulukla izleyen Osman Günal, "Evim misler gibi kokuyor" diyerek Pendik Belediyesi'ne teşekkür etti.

Velibaba Mahallesi'nde 70 yıllık evli olan Süleyman ve Nevzat Dernekbaş'ın evi de temizlik hizmeti götürülen yerler arasında. 84 yaşındaki Süleyman Dernekbaş, 20 yıldan beri felç olan eşi Nevzat Hanım'a baktığını belirterek, "Evin ufak tefek işlerini görüyorum; ama ağır işleri yapamıyorum. Bu hizmet bizi çok memnun etti. Allah Pendik Belediyesi'nden razı olsun" dedi.

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