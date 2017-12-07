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Pendik’te Akıl Almaz Olay

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Pendik’te Akıl Almaz Olay
E-5 karayolu Pendik mevkiinde bir araç, aracının ön tamponuna sıkışan yaralı köpekle dakikalarca ilerledi.

E-5 karayolu Pendik mevkiinde bir araç, aracının ön tamponuna sıkışan yaralı köpekle dakikalarca ilerledi. Sürücünün başka bir sürücü tarafından uyarılarak durdurulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 karayolu Pendik mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında, Edirne istikametine giden 34 FD 4867 plakalı aracın sürücüsü, ön tampona sıkışan yaralı köpekten habersiz dakikalarca seyir etti. Olayı fark eden aynı istikamette seyir halindeki İbrahim Şahin, korna çalarak sürücüyü uyardı. Aracı durdurmasının ardından köpeğe yardım etmek için araçtan inen Şahin ve sürücü, köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Veteriner hekime götürülen köpeğin 3 yerinde kırık ve iç kanaması olduğu öğrenildi. Köpek tedavisinin ardından Kısırkaya Hayvan Barınağına götürüldü. Yaralı köpeğin burada tedavisi sürüyor.

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