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Pendik’te İnşaat Demirlerinin Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Pendik’te İnşaat Demirlerinin Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
Pendik'te annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki çocuk, inşaat alanından geçtiği sırada üzerine düşen inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını...

Pendik'te annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki çocuk, inşaat alanından geçtiği sırada üzerine düşen inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Pendik Çamçeşme Mahallesi Papağan Sokak üzerinde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Talha Aksoy, inşaat çalışmasının olduğu bölgeden geçtiği sırada üzerine inşaat demirleri düştü. Olayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğun üzerindeki demirleri kaldırarak, çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Talha Aksoy'un cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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