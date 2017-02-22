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Pendik’te Kuyudan Kadın Cesedi Çıktı

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Pendik’te Kuyudan Kadın Cesedi Çıktı
Pendik'te bir kuyuda ceset olduğuna dair yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Pendik'te bir kuyuda ceset olduğuna dair yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kuyuda arama çalışması başlatan ekipler Niger Deli isimli 52 yaşında bir kadına ait ceset çıkardı. Kuyudan çantası ve telefonuyla birlikte çıkarılan kadının yaklaşık 5 aydır orada olduğu tahmin ediliyor.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Orman Caddesi'nde bulunan bir kuyuda ceset olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine kuyunun olduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kuyu içerisinde arama çalışması yapan ekipler Niger Deli isimli 52 yaşındaki kadına ait cesede ulaştı. Kuyudan çıkartılan cesedin yanında çanta ve telefon olması ise dikkat çekti. Kadının yaklaşık 5 aydır kuyuda olduğu tahmin edilirken ceset incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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