Pendik’te Miniklerden Nefes Kesen Futbol Turnuvası

Pendik, 10 yaş grubunda çocuklardan oluşan futbol takımlarının katıldığı nefes kesen bir futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Pendik, 10 yaş grubunda çocuklardan oluşan futbol takımlarının katıldığı nefes kesen bir futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. Kıran kırana geçen müsabakaların sonunda turnuvanın birincisi olan Bursaspor'a, kupasını Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin verdi.

Pendik, miniklerin nefes kesen mücadelesine sahne olan Pendikspor Şehit Burhan Öner U10 Elit Cup futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. Galatasaray ve Beşiktaş altyapı takımının da yer aldığı turnuvaya 10 takım katıldı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı futbol müsabakaları yirmişer dakika oynandı. Çocukların nefes kesen mücadelesini izleyen yakınları da bu heyecana ortak oldu. Mücadelenin sonunda Bursaspor takımı turnuvayı birinci olarak tamamladı. Turnuva sırasında Suriyeli çocukların oluşturduğu takım ile kimsesiz çocukların oluşturduğu takım arasında da bir karşılaşma düzenlendi. Turnuvanın sonunda turnuvayı birincilikle bitiren Bursaspor takımına kupası Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin tarafından verildi. Belediye Başkanı Şahin daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi. Turnuva ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Kenan Şahin, "Türkiye'de futbol altyapısı gelişiyor. Hem Pendikspor'da hem de diğer kulüplerimizde altyapıya yatırımlar önemli hale geldi. Gördük ki altyapıya yatırım yapmadan milli takım düzeyinde de, profesyonel kulüpler düzeyinde de başarı sağlamak mümkün değil. Bugün burada ülkenin güzide kulüplerinin U-10 altyapı takımlarının kıran kırana geçen bir mücadelesi oldu. Bütün takımların hazırlıklı olduğunu, o heyecanın oluştuğunu görmek hepimiz için memnuniyet verici. 10 yaş düzeyinde bile bu derece futbolda altyapıda başarılı çalışmalar varsa demek ki önümüzdeki süreçte Türk futbolunun çok başarılarından söz edeceğiz. Başarılı şekilde hem kulüp takımlarımızı hem milli takımımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.

Altyapıya verilen desteğin sürmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Doğru işler yapılıyor. Hem profesyonel kulüplerimiz düzeyinde doğru işler yapılıyor hem şehir kulüplerimiz düzeyinde doğru işler yapılıyor. Belediyelerimiz de bu kulüp çalışmalarını özellikle altyapı çalışmalarına çok iyi destek veriyorlar. Bugün aslında bu anlamdaki çalışmaların başarılarını da burada birlikte görmüş olduk" diye konuştu.

Yıl içerisinde 4 defa turnuva düzenlediklerini belirten Pendikspor Kulubü Başkanı Şerafettin Taştan, bu turnuvaya 10 takımın katıldığını belirterek ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.