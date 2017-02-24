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Pendik’te Narkotik Operasyonu

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Pendik’te Narkotik Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 06.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Pendik, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste ekipler şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yaptı.

Pendik İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 10 adreste çalışma yapılırken 13 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra 1 iş yeri ve 1 otomobil üzerinde de çalışma yapıldığı belirtildi.

Pendik’te Narkotik Operasyonu

Pendik’te Narkotik Operasyonu

Pendik’te Narkotik Operasyonu

Pendik’te Narkotik Operasyonu

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