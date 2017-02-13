  • BIST 87.473
  • Altın 146,543
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -4 °C
  • Trabzon 3 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Pendik’te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Yaralı

» »
Pendik’te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Yaralı
Pendik'te seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak kaza yaptı.

Pendik'te seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza 01.00 sıralarında Tavşantepe E-5 yan yol Maltepe istikametinde meydana geldi. İddialara göre Kemal Cengiz idaresindeki 34 M 5800 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Cengiz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılarak ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat tek şeritten verilen trafik, minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mardin’de Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı12 Şubat 2017 Pazar 23:03
  • Mardin’de 9 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı12 Şubat 2017 Pazar 22:08
  • Rehine Krizinde 25 Saat Geride Kaldı12 Şubat 2017 Pazar 21:58
  • Polisin Hamlesi Ölümden Kurtardı12 Şubat 2017 Pazar 21:38
  • Samsun’da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişiye Adli Kontrol12 Şubat 2017 Pazar 20:33
  • Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: 2 Yaralı12 Şubat 2017 Pazar 20:28
  • Yangında Kuşlar Tahliye Edildi12 Şubat 2017 Pazar 20:23
  • Tırda Ele Geçen Esrarla İlgili Bir Kişi Tutuklandı12 Şubat 2017 Pazar 19:13
  • Eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Çatışmada Yaralandı12 Şubat 2017 Pazar 19:08
  • Manisa’da Otomobil Takla Attı : 5 Yaralı12 Şubat 2017 Pazar 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti