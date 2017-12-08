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Perakende Satış Hacmi Ekim’de Arttı

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Perakende Satış Hacmi Ekim’de Arttı
Perakende satış hacmi Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.

Perakende satış hacmi Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Ekim ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 azaldı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 azaldı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 21,5 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 azaldı.

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