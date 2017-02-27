Perakendeci firmalar AVM'lerden uzaklaşıyor

Perakendecilerin AVM'lerden çıkıp, cadde mağazacılığına yöneldiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "AVM’lerin cazibesi bitti. Kentsel dönüşüm projelerinde AVM değil, cadde mağazacılığı konsepti planlanmalı" dedi

Büyükşehirlerde AVM yapılaşmalarının zirveyi gördüğünü ve ülke genelinde 377 AVM’ye ulaşıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Önümüzdeki dönemde büyükşehirlerde AVM yapılaşması hız kesecek. Mevcut AVM’lerden bazıları ya yıkılacak ya da hastane ve benzeri amaçlı olarak kullanılmak üzere dönüşüme uğramaları artık kaçınılmaz. Bu arada TOKİ yaptığı kentleşmelerde mahalle konseptine dönüşümü hızlandırmalıdır” dedi.

AVM’LER PERAKENDECİ BULAMIYOR

Son aylarda dolardaki yükselişle beraber, perakendecilerin AVM’lerden çıkmaya başladığını da ifade eden TESK Başkanı Palandöken, "Perakendeciler yüksek kira ve masraflarından dolayı müşteri sayısındaki azalmadan dolayı yavaş yavaş AVM’lerden çıkıp cadde mağazacılığına yöneliyor. İleriye dönük kontratlar iptal edilmeye başlandı. Yeni tamamlanacak olan AVM’ler, mağazaları dolduracak perakendeci bulmakta zorlanıyor. Bu da gösteriyor ki artık AVM yapılaşmasının sonu geldi. Artık AVM’lerin toplumun gözünde bir cazibesi kalmadı" diye konuştu.