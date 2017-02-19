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Perasovic: “Banvit’i Tebrik Etmek İstiyorum”

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Perasovic: “Banvit’i Tebrik Etmek İstiyorum”
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Çok fazla hücum ribauntu aldılar biz de hücumda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden maçı çeviremedik" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Çok fazla hücum ribauntu aldılar biz de hücumda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden maçı çeviremedik" dedi.

İntegral Forex Türkiye Kupası final maçında, Banvit'e 75-66'lık skorla mağlup olan Anadolu Efes'in Başanrenörü Velimir Perasovic maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Banvit'in çok fazla hücum ribauntu aldığını kaydeden Perasovic, "Banvit'i tebrik etmek istiyoruz. Başta sona çok sert oynadılar ve hak ettiler. İlk çeyrek kendilerine fırsat sağladılar ve öne geçtiler. Maçın devamında bunu değiştiremedik. Çok fazla hücum ribauntu aldılar biz de hücumda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden maçı çeviremedik" şeklinde konuştu.

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