Perasovic: “Maçın Başından Sonuna Kadar İyi Oynadık”

Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, "Play-off mücadelesinde iyi pozisyona gelmek için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık"...

Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, "Play-off mücadelesinde iyi pozisyona gelmek için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık" dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 96-85'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunun Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, "Play-off mücadelesinde iyi pozisyona gelmek için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Özellikle hücumda çok iyiydik. Hücumda bizi yakalayabilecekleri yerde önemli sayılar bulduk. Tüm maç çok iyi konsantre olduk. Hücumda topu çok iyi paylaştık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.