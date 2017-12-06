Performans Artırıcılar Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Özakın, performans artırıcı maddeler hakkında bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Doç. Dr. Engin Özakın, insanoğlunun tarih öncesi çağlardan günümüze kadar yarışma kazanmak veya daha iyi performans sergilemek için çeşitli yollara başvurduğunu anlattı. Madalya elde etmek, para kazanmak, atletik görünüme sahip olmak ve belki de en önemlisi en iyi olma psikolojisinin, kişileri bazı maddelerin kullanımına ittiğini belirten Özakın, "Elbette bunların bir bedeli olduğu başlangıçta tahmin edilemez. Tahmin bile edilse bu bedeli ödeme pahasına da olsa, kişi kendini bu maddeleri kullanmaktan alıkoyamaz. Bu bedel maalesef sakatlık, ciddi hastalık ve hatta ölümle ödenir. Performans artırıcılar sporcuların egzersiz kapasitesini artırmak için kullandıkları maddelerdir. Bunlar genelde anabolik steroidler olarak adlandırılsa da birkaç gruba ayrılmaktadır. Performans artırıcıların kullanımı eskilere dayanmaktadır. Günümüzde ABD ve çoğu Avrupa ülkesinde satışı yasak olmasına rağmen halen kullanıldığı görülmektedir. Bu maddelerin halk arasında kullanımının sporculara göre daha ciddi yan etkilere yol açtığı görülmüştür. İstenmeyen etkilerin denetimsiz, ulaşılması ve satışı yasak ilaçların gelişigüzel ve profesyonel olmayan öneriler sonucunda kullanımı sonrası oluştuğu saptanmıştır. Performans artırıcıların içerdiği etkene göre etki mekanizmaları değişmektedir. En önemli etkileri kas kitlesini artırma, yara iyileşme süresini kısaltma, enerjiyi artırma, performansı artırma, vücut yağını azaltma, yağ yakımını hızlandırmadır. Performans artırıcılar anabolik maddeler, hormonlar, uyarıcılar, ağrı gidericiler, idrar söktürücüler, kan hücreleri üzerine etki edenler, oksijen taşıma kapasitesi artıranlar ve maskeleyici ilaçlar olarak sınıflandırılır" diye kaydetti.

Sağlıksız maddelerin bilinçsiz kullanımı

Performans artırıcı etkisi olan ve günümüzde sık kullanılan maddeler, "Androjenik maddeler', Hormonlar" ve "Uyarıcılar" hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Engin Özakın, şunları belirtti;

"Ülkemizde son yıllarda spora verilen önem giderek artmaktadır. Spora ve destek maddelere başlamadan önce kişinin sağlık durumu çok iyi değerlendirilmelidir. Özellikle kalp-damar hastalığı riski olanlarda egzersiz ve beslenme programları çok iyi planlanmalıdır. Spor insanların fiziksel yeteneklerini geliştirirken ruhsal dengenin korunmasına da katkıda bulunur. Sağlıklı olmak için spor yaparken, saydığımız maddelerin bilinçsiz kullanımı ile oluşabilecek rahatsızlıkları da akılda tutmak gerekir."