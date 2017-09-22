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Perşembe Akşamı Bisikletçileri 192’inci Turunu Tamamladı

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Perşembe Akşamı Bisikletçileri 192’inci Turunu Tamamladı
Perşembe Akşam Bisikletçileri (PAB Kayseri), Etkinlik Kayseri ile birlikte 192'nci turunu tamamladı.

Perşembe Akşam Bisikletçileri (PAB Kayseri), Etkinlik Kayseri ile birlikte 192'nci turunu tamamladı.

Sosyal medyadan "Toplanın Etkinlik Var!" sloganıyla örgütlenen PAB Kayseri, Etkinlik Kayseri ekibi ile birlikte, 170 kişinin katıldığı 192'nci turunu gerçekleştirdi. Forum Kayseri AVM önünde buluşan bisikletçiler, 10 kilometrelik tura Talas Paraşüt Pistinde son verdi. Tura, Kayseri Ulaşım AŞ 50 bisikletle, İl Emniyet Müdürlüğü de güvenliği sağlamak amacıyla araçlarıyla destek verdi.

Pazar günü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Etkinlikle ilgili bilgi veren PAB Kayseri kurucusu Tolga Erciyes, "PAB Kayseri kurulduğu günden bugüne 192'nci turunu da gerçekleştirmiş oldu. Etkinliklerimiz devam ediyor, 24 Eylül Pazar günü "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğe tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kayseri sosyal hayatı canlanacak

Etkinlik Kayseri'nin kurucusu Oğuzhan Abdi Oğuz ise, "Kayserimizin sosyal ve kültürel alandaki eksiklerini biliyoruz. Bizim amacımız halkın katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek. Yaz aylarında kamp ekibimizi faaliyete geçirdik. 9 kamp ve 250'ye yakın kamp ekibiyle büyük etkinlikler düzenledik. Tabii ki çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmamalı, şimdi sosyal sorumluluk projelerine de el atıyoruz. 1 Ekim Pazar Kızılay'a kan bağışı ve 15 Ekim Pazar günü de kitap okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Halkımıza hem şehrimizde olan biten tüm sosyal kültürel etkinlikleri duyurmaya devam edip; hemde kendi etkinliklerimizi yaparak sosyal sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Bu vesileyle de aktif bir sosyal hayat felsefesi oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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