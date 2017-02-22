Perşembe Pazarı Esnafına Müjdeli Haber

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandıracağı "Eski Garaj Yeni Proje'de yer alan modern pazaryerinin yapım sürecinde Perşembe Pazarı Kumludere...

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandıracağı "Eski Garaj Yeni Proje'de yer alan modern pazaryerinin yapım sürecinde Perşembe Pazarı Kumludere Caddesi üzerinde kurulacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (MESOB) Hasan Geriter ve Manisa Meyve, Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nce şehre kazandırılacak olan "Eski Garaj Yeni Proje'de yer alan modern pazaryerinin inşaat çalışması süresince, pazarın nerede kurulacağı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Perşembe pazarımızdaki mevcut 700 tane pazarcı esnafımızın tezgahını bu süre zarfında Barış Manço Meydanı'ndan Kafe Sera'ya kadar olan Kumludere Caddesi'nde açması kararlaştırıldı. Pazarın kurulduğu günlerde yol trafiğe kapatılacak. Oraya pazarın bütün tezgahları yerleştirilecek. Haziran ayında inşallah projenin ihalesini tamamlayıp müteahhitte yer teslimini yaptıktan sonra uygulama başlayacak" dedi.

Yeni yapılacak modern pazaryerinin inşaatına başlanılacağından dolayı duydukları memnuniyetleri dile getiren Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ise, "Pazaryerimizin oradan ayrılma mecburiyetinde kalındığı için uzun zamandır bir yer arayışı içerisindeydik. Bugün çok büyük bir sürprizle karşılaştık. Bu sürprizi bizlere yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Hem pazarcımız bu yer değişimdeki bize gösterilen yerden memnun, ayrıca halkımızın da hiç mağdur olmadan fazla bir yer değişikliği yapmadan hem Karaköy hem de alt bölgenin bu pazardan faydalanabileceği için bu imkanı bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza bütün pazarcı esnafımız adına teşekkür ediyoruz. Yeni Belediyemizle beraber, pazaryerimizin de açılışını inşallah hep beraber yaparız ve sadece Manisa'ya değil, Türkiye'ye de örnek pazaryerine sahip olan Manisa'nın damgasını vururuz" diye konuştu.