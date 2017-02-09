Personel Talep Etti, Kayyum Yerine Getirdi

Muş'un Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, çalışanların daha rahat bir şekilde ibadetlerini yapmaları için belediye binasında mescit oluşturuldu.

Muş'un Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, çalışanların daha rahat bir şekilde ibadetlerini yapmaları için belediye binasında mescit oluşturuldu.

Belediye çalışanlarının binada mescit olmadığı için rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmediklerini bildirmesi üzerine, Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin hemen müftülük yetkilileriyle irtibata geçti. Kısa sürede belediye binasında oluşturulan mescitte incelemelerde bulun Mehmet Nuri Çetin, "Varto Belediyesinde göreve başladığımda vatandaşlarımızın ibadetlerini rahat bir şekilde yapmaları konusunda bu kurumumuzda bir mescidin oluşturulması talebi geldi. İlçe Müftümüzle bu talepleri değerlendirdik. Müslüman memleketinde böyle bir kurumda mescidin olmayışına bende üzüldüm. Bu nedenle de hem çalışanlarımız için hem de belediyemize gelip namaz kılmak isteyen, ibadetlerini yapmak isteyen misafirlerimize bu mescidi düzenlemiş olduk. Belediye imamımız Kadim Tepe bundan sonra gerekli çalışmaları yapacaktır. Çalışanlarımıza ve ibadetlerini yapanlara hayırlı olsun" dedi.