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Personele "Harcama Belgeleri Yönetmeliği" Eğitimi

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Personele "Harcama Belgeleri Yönetmeliği" Eğitimi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "harcama belgeleri yönetmeliği" konulu eğitim düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "harcama belgeleri yönetmeliği" konulu eğitim düzenlendi.

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen belediye personeline yönelik eğitim çalışması, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu eğitim çalışmasında, "Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği" başta olmak üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in uygulamaya yönelik maddeleri hakkında personellere bilgiler verildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Emekli Sayıştay Uzman Denetçisi Necip Turguter, yönetmelikteki güncelleme ve detaylarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Personele "Harcama Belgeleri Yönetmeliği" Eğitimi

Personele "Harcama Belgeleri Yönetmeliği" Eğitimi

Personele "Harcama Belgeleri Yönetmeliği" Eğitimi

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