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Personele Yönelik Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi Düzenlendi

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Personele Yönelik Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi Düzenlendi
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde Süleymanpaşa Belediyesi personeline yönelik "Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi"...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde Süleymanpaşa Belediyesi personeline yönelik "Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi" düzenlendi.

Tekirdağ Eczacı Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bülent Demiröz ve Süleymanpaşa Belediyesi taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilisi görevli personeller katıldı.

"Eğitimden en iyi şekilde faydalanacağınıza inanıyorum"

Eğitim öncesi eğitimlere katılan personellere yönelik bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Şehrimize ve halkımıza tüm hizmetleri en çabuk ve en faydalı şekilde vermeye çalışıyoruz. Önceden belirlenen kanunlar çerçevesinde mevzuata uygun bir şekilde daha iyi hareket edebilmek için gerçekleştirdiğimiz eğitimden en iyi şekilde faydalanacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yürürlüğe giren maddeler masaya yatırıldı

Eski Sayıştay Uzman Denetçisi Necip Turguter tarafından verilen eğitimde "Taşınır Mal Yönetmeliği" ana konusunda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunun 44. Maddesine göre yürürlüğe giren maddeler masaya yatırıldı. Taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkililerin görev tanımları, kontrol unsurları, yetki alanları ve kod listelerinin detaylarının katılımcılarla paylaşıldığı eğitim gün boyunca devam etti.

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