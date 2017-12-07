Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov, "Putin'den Suriye'deki Rus Hava Kuvvetlerinin geri çekilmesi emrini bekliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov, "Putin'den Suriye'deki Rus Hava Kuvvetlerinin geri çekilmesi emrini bekliyoruz" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı basın açıklamasında, Cenevre sürecinin Suriye ihtilafının çözümünde kilit bir nokta olduğunu ve Astana ile Soçi zirvelerinin Cenevre sürecinin sonuçlarının sağlanmasında olumlu bir rol oynayacağını söyledi. Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye'deki Rus Hava Kuvvetlerinin geri çekilmesi emrini beklediklerini belirtti. Suriye'de yürütülen operasyonun yalnızca Putin'in kararı sonrası bitebileceğini söyleyen Peskov, Putin'in Suriye'deki krizin çözümünde politik yolların kullanılması yönündeki düşüncelerini hatırlattı.