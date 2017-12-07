  • BIST 106.448
  • Altın 155,109
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C

Peskov: “Putin’den Suriye’deki Rus Hava Kuvvetlerinin Geri Çekilmesi Emrini Bekliyoruz”

» »
Peskov: “Putin’den Suriye’deki Rus Hava Kuvvetlerinin Geri Çekilmesi Emrini Bekliyoruz”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov, "Putin'den Suriye'deki Rus Hava Kuvvetlerinin geri çekilmesi emrini bekliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov, "Putin'den Suriye'deki Rus Hava Kuvvetlerinin geri çekilmesi emrini bekliyoruz" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı basın açıklamasında, Cenevre sürecinin Suriye ihtilafının çözümünde kilit bir nokta olduğunu ve Astana ile Soçi zirvelerinin Cenevre sürecinin sonuçlarının sağlanmasında olumlu bir rol oynayacağını söyledi. Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye'deki Rus Hava Kuvvetlerinin geri çekilmesi emrini beklediklerini belirtti. Suriye'de yürütülen operasyonun yalnızca Putin'in kararı sonrası bitebileceğini söyleyen Peskov, Putin'in Suriye'deki krizin çözümünde politik yolların kullanılması yönündeki düşüncelerini hatırlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurtulmuş: “İsrail’de Yeni Bir Fitilin Ateşi Yakıldı”07 Aralık 2017 Perşembe 18:58
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus İle Telefonda Görüştü. Görüşmede Kudüs Konusu Ve Son Gelişmelerin Ele Alındığı İfade Edildi.07 Aralık 2017 Perşembe 18:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kudüs Konusundaki Açıklamalar Uluslararası Hukukun Açıkça Ayaklar Altına Alınmasıdır”07 Aralık 2017 Perşembe 18:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Lozan’ı Hemen Ege’ye Hasredip İşi Bitirmeyelim”07 Aralık 2017 Perşembe 18:13
  • Bakan Yılmaz: “Kızların Okullaşma Oranını Artırmak İstiyoruz”07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gecikmiş Adalet, Adalet Değildir"07 Aralık 2017 Perşembe 17:28
  • Ak Parti İlçe Başkanından Karakullukçu’ya Ziyaret07 Aralık 2017 Perşembe 17:23
  • Chp Eğirdir İlçe Başkanı Kaş Güven Tazeledi07 Aralık 2017 Perşembe 17:18
  • Mersinli: “Kudüs Ezelden Ebede İslam Toprağıdır”07 Aralık 2017 Perşembe 17:08
  • Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu07 Aralık 2017 Perşembe 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti