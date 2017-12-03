Petrolspor Lideri Geçemedi

Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Batman Petrolspor, kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden lider Manisa Büyükşehir Belediye Spor...

Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Batman Petrolspor, kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden lider Manisa Büyükşehir Belediye Spor Klubü karşısında 1-1 berabere kaldı.

Batman Petrolspor, 16 Mayıs Şehir Stadı'nda karşılaştığı Manisa BBSK karşısında 1 puana razı oldu. Petrolspor maçın ilk yarısında Samed Kartal ile yakaladığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarının son dakikasında rakip Manisa BBSK'li Erhan Kara'nın 44. dakikasında attığı gol ile 1-1'lik eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise her iki takımdan da gol sesi duyulmadı ve maç 1-1'lik beraberlik ile sona erdi. Batman Petrolspor 22 puan ile 7. sıraya geriledi.