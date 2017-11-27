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"Petshoplarda Köpek Satışı" Konusunda Veteriner Hekimleri Birliğinden Açıklama

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"Petshoplarda Köpek Satışı" Konusunda Veteriner Hekimleri Birliğinden Açıklama
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın petshoplarda hayvan satışı...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın petshoplarda hayvan satışı yasaklanmalı açıklamasına ilişkin, "Türk Veteriner Hekimlerin Birliği olarak bu işlemi asgari ücretin yarı fiyatına yapmalarını için teşvik ederiz ve kısa zamanda bu popülasyonun önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, petshoplarda hayvan satışının yasaklanması gerektiğini ve konuyla ilgili bakanlıklarla görüşeceği yönünde açıklamada bulundu. Sokak hayvanlarıyla ilgili kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Başkan Tuna, bununla ilgili bakanlıklarla görüşeceğini ve petshoplarda köpek satışının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili ikinci bir açıklama Türk Veteriner Hekimlerin Birliği'nden geldi. Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, sokak hayvanlarına ayrılan bütçenin yük getirmeye başladığını ve sayısı artan sokak hayvanlarının bir sorun olmaya başladığını ifade etti. Kedi ve köpeklerin yılda yaklaşık 8-9 yavru doğurduğunu ve popülasyonun gittikçe arttığını belirten Gözet, bu konuda kısırlaştırmanın en önemli çözüm yöntemi olacağını kaydetti.

"Sadece İstanbul'da yaklaşık bin 200 veteriner hekimi olduğunu ve bu hekimlerin belli ücret karşılığında kısırlaştırma işlemi yapabildiğini aktaran Gözet, "Türk Veteriner Hekimlerin Birliği olarak bu işlemi asgari ücretin yarı fiyatına yapmalarını için teşvik ederiz ve kısa zamanda bu popülasyonun önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Merdiven altı riski oluşur"

Gözet, diğer taraftan da petshoplarda hayvan satışının yasaklanmasının, bu işin merdiven altına kayacağı riskini de doğurabileceğini ifade etti. Bu kapsamda petshoplarda hayvan satışının kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizen Gözet, kişilerin kısa süreli bir eğitim sonucu alacakları sertifika ile hayvan sahiplenmesi yönünde bir sistem oluşturulması gerektiğini kaydetti. Gözet, "Hayvan sokağa bırakıldığında "üç ay önce aldığınız hayvan ne oldu" diye bunun hesabı sorulmalı. Öldüyse raporunu gösterilmeli veya bırakıldıysa gerekli işlem yapılmalı" diye konuştu.

Bu konunun çözümünün tek kişide olmadığını belirten Gözet, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Hekimleri Birliği, büyükşehir belediyeleri ve hayvanseverlerle birlikte koordineli bir şekilde hareket edilerek sorunun çözülebileceğini aktardı.

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