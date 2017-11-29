  • BIST 102.342
  • Altın 163,528
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Peygamberler Şehrinde Mevlit Kandili Coşkusu

» »
Peygamberler Şehrinde Mevlit Kandili Coşkusu
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

İnanç turizminin önemli merkezi ve Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da, kent genelinden ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Cami'inde namaz kıldı. Kılınan namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlit sonrası, çevre illerden gelenler Balıklıgöl'ü gezerek balıklara yem attı.

Çevre illerden Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirterek herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlkadım’da Mevlid Kandili29 Kasım 2017 Çarşamba 20:08
  • Kayseri Ve Bölgenin En Büyük Camisi İbadete Açıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 19:38
  • Antalya’da Mevlit Kandili Coşkusu29 Kasım 2017 Çarşamba 19:33
  • Ankara’da Mevlit Kandili Coşkusu29 Kasım 2017 Çarşamba 19:33
  • Denizli’de Mevlit Kandili İhya Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 19:28
  • Elazığ’da Mevlit Kandili’nde Camiler Doldu29 Kasım 2017 Çarşamba 19:23
  • Mevlit Kandili’nde Bursa’daki Camiler Doldu Taştı29 Kasım 2017 Çarşamba 19:03
  • Eyüp Sultan’da Mevlit Kandili Coşkusu Havadan Görüntülendi29 Kasım 2017 Çarşamba 19:03
  • Selimiye’de Mevlit Kandili Coşkusu29 Kasım 2017 Çarşamba 18:58
  • Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesi 74 Milyon Tl29 Kasım 2017 Çarşamba 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti