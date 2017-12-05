Peynir Bidonlarından 82 Kilo Esrar Çıktı

Mersin'de bir eve yapılan operasyonda, peynir bidonlarının arasına gizlenmiş halde 82 kilo esrar ele geçirildi.

Mersin'de bir eve yapılan operasyonda, peynir bidonlarının arasına gizlenmiş halde 82 kilo esrar ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden getirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş 157 paket halinde 82 kilo esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.