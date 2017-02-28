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Peyzaj Mimarlarından Bozbey’e Teşekkür Plaketi

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Peyzaj Mimarlarından Bozbey’e Teşekkür Plaketi
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği, Nilüfer Belediyesi tarafından 2017 yılı Ocak ayından itibaren uygulamaya geçirilen ruhsat eki peyzaj...

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği, Nilüfer Belediyesi tarafından 2017 yılı Ocak ayından itibaren uygulamaya geçirilen ruhsat eki peyzaj projeleri zorunluluğu için Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür plaketi verdi.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği de yeni uygulama için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Bursa İl Temsilcisi Necla Yörüklü, Bozbey'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Hayata geçirilen bu proje ile Nilüfer adına bir milat oluşturdunuz. Bu uygulama nitelikli yeşil alanların oluşmasına öncülük edecektir" dedi.

Bozbey, "şehirler çok kolay kurulmuyor. Bu kararı almakta aslında geç kaldık diyebilirim. Artık site ve apartman bahçeleri daha yaşanabilir olmalı. Göreve geldiğimizde bizim hayalimiz dikilen ağaçların büyümesiydi, ama şimdi baktığımızda Bursa'da ağaç göremiyoruz. Aslında ilköğretimde çocuklara ağaç, doğa sevgisi aşılanmalı. Ağaç ve yeşili sevmeyen doğayı da sevmez. Yıllardır akademik odalarımızla ortaklaştırdığımız pek çok projemiz var" diye konuştu.

Ziyaret sırasında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği üyeleri adına hazırlanan teşekkür mektubu da okundu.

Yörüklü, hayata geçirilen uygulama için Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan ile ilgili idari amir ve personele teşekkür plaketi takdim etti.

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