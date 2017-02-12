PFDK: Ölmez, FETÖ nedeniyle ayrılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, eski PFDK Başkanvekili, Samsun Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Serdar Ölmez ile ilgili açıklama yaptı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanvekili Avukat Serdar Ölmez ile ilgili çıkan haberlere Federasyon tarafından açıklık getirdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) eski Başkanvekili Av. Serdar Ölmez'in bazı medya organlarında FETÖ soruşturması kapsamında istifasının işleme alındığı algısı oluşturulmuştur.

Av. Serdar Ölmez, soruşturmadan sonra tekrar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na atanmış, daha sonra kendi inisiyatifi ile görevinden ayrılmıştır" denildi. Borsan Grup üst düzey yönetici Avukat Serdar Ölmez, eski Samsunspor başkanlarından Adnan Ölmez'in de yeğeni. Serdar Ölmez, Adnan Ölmez'in sahibi olduğu Borsan Grup'ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Serdar Ölmez ayrıca, yine Adnan Ölmez'in sahibi olduğu Samsun'da yayın yapan Haber Gazetesi'nin avukatı.