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Pfdk’dan Beşiktaş Ve Trabzonspor’a Men Cezası

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Pfdk’dan Beşiktaş Ve Trabzonspor’a Men Cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kararları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kararları açıklandı. Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları çirkin tezahürattan dolayı biri sonraki deplasman mücadelesinden men edildi.

PFDK Kararları açıklandı. Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarına çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bir sonraki deplasman mücadelesinde men cezası verilirken,Fenerbahçe'ye ise saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası verildi. TFF resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin, 26.11.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 25.11.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 25.11.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ C,D BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Osmanlıspor Futbol Kulübü'nün, 24.11.2017 tarihinde oynanan Osmanlıspor Futbol Kulübü - Gençlerbirliği Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 26.11.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 26.11.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

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