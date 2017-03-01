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'Pijamalı Adamlar' gülme krizine soktu

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'Pijamalı Adamlar' gülme krizine soktu
Televizyon ekranlarında komedi dizilerinde rol alan ünlü tiyatro oyuncuları Faruk Sofuoğlu, Kemal Kuruçay, Necmi Yapıcı ve Hacı Ali Konuk'un rol aldığı Pijamalı Adamlar, Kırıkkaleli tiyatroseverleri adeta gülme krizine soktu

Televizyon ekranlarında komedi dizilerinde rol alan ünlü tiyatro oyuncuları Faruk Sofuoğlu, Kemal Kuruçay, Necmi Yapıcı ve Hacı Ali Konuk'un rol aldığı Pijamalı Adamlar, Kırıkkale İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda sahnelendi. Hayatın ekonomik ve sosyal olaylarından etkilenerek, delirme noktasına gelen insanların yaşantıları mizahi bir dille ele alan Pijamalı Adamlar, salonu dolduran tiyatroseverleri adeta gülme krizine soktu.

USTA OYUNCULARI AYAKTA ALKIŞLADILAR
İki perde olarak sahnelenen komedi tarzındaki oyunda, Pijamalı Adamların esprileri ile oldukça keyifli zaman geçiren tiyatroseverler, oyunun sonunda ünlü tiyatro sanatçılarını uzun süre ayakta alkışladı ve teşekkür ettiler. Tiyatro etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Jandarma Alay Komutanı İsa Çakmak, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça, Kırıkkale CHP Kadın Kolları Başkanı Güllü Aykut ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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