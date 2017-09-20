Piknik Ateşi Ormanı Yaktı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda bir piknikçinin yaktığı mangal ateşinden yangın çıktı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda bir piknikçinin yaktığı mangal ateşinden yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Veliköy mevkiindeki mezarlığın arka tarafındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu hemen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekiplere çevredeki vatandaşlar da yardım etti ve alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası çok sayıda ağaç yanarak küle dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini bir piknikçinin yaktığı mangal ateşinden kaynaklandığını belirlerdi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.