Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic: “Best Balıkesir’i Galip Geldikleri İçin Dolayı Kutluyorum”

Süper Toto Basketbol Ligi'nin 29. hafta müsabakasında Best Balıkesir'e deplasmanda 101-99 mağlup olan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nened Markovic "Best...

Süper Toto Basketbol Ligi'nin 29. hafta müsabakasında Best Balıkesir'e deplasmanda 101-99 mağlup olan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nened Markovic "Best Balıkesir'i galip geldikleri için dolayı kutluyorum" dedi.

Nenad Markovic, " Maçın başından itibaren hücuma dönük bir maç oldu. 16 sayı farkla öne geçtik ama maçı kıramadık.Best adım adım geri döndü ve maçı kazandılar. Hakemler hakkında hiç konuşmadım ama bir pozisyonda bizim oyuncumuz faul atışı kullanırken rakip oyuncu elini sallamaya başladı. Bu kural dışı harekete izin verildi. Son maçımızı kendi sahamızda oynayacağız. Play- Off'a kalmak için önemli bir maç ve kazanmak için oynayacağız" dedi.

Pınar Karşıyaka Basketbol takımı oyuncusu Joshua'da maç sonu toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. İlk 3 periyotta savunma yapamadık. Son periyotta Best'i durdurduk ama zor topları potoya soktular. Biz son periyotta hücum yapamadık. Önümüzde çok zor bir maç var ve bu maçı kazanmamız lazım" dedi.