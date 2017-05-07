  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic: “Best Balıkesir’i Galip Geldikleri İçin Dolayı Kutluyorum”

» »
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic: “Best Balıkesir’i Galip Geldikleri İçin Dolayı Kutluyorum”
Süper Toto Basketbol Ligi'nin 29. hafta müsabakasında Best Balıkesir'e deplasmanda 101-99 mağlup olan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nened Markovic "Best...

Süper Toto Basketbol Ligi'nin 29. hafta müsabakasında Best Balıkesir'e deplasmanda 101-99 mağlup olan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nened Markovic "Best Balıkesir'i galip geldikleri için dolayı kutluyorum" dedi.

Nenad Markovic, " Maçın başından itibaren hücuma dönük bir maç oldu. 16 sayı farkla öne geçtik ama maçı kıramadık.Best adım adım geri döndü ve maçı kazandılar. Hakemler hakkında hiç konuşmadım ama bir pozisyonda bizim oyuncumuz faul atışı kullanırken rakip oyuncu elini sallamaya başladı. Bu kural dışı harekete izin verildi. Son maçımızı kendi sahamızda oynayacağız. Play- Off'a kalmak için önemli bir maç ve kazanmak için oynayacağız" dedi.

Pınar Karşıyaka Basketbol takımı oyuncusu Joshua'da maç sonu toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. İlk 3 periyotta savunma yapamadık. Son periyotta Best'i durdurduk ama zor topları potoya soktular. Biz son periyotta hücum yapamadık. Önümüzde çok zor bir maç var ve bu maçı kazanmamız lazım" dedi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic: “Best Balıkesir’i Galip Geldikleri İçin Dolayı Kutluyorum”

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic: “Best Balıkesir’i Galip Geldikleri İçin Dolayı Kutluyorum”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aytemiz Alanyaspor, Konya’dan 3 Puanla Döndü06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:18
  • Denizlispor - Eskişehirspor Maçının Ardından06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:13
  • Turgut Doğan Şahin: "Güzel Bir Skorla Güzel Galibiyet Aldık"06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:08
  • Kocaman: "Bu Sene Hakemlerin Gözlerine Perde İndi"06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:03
  • Kemal Özdeş: “Kazandığımız İçin Mutluyum”06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:38
  • Dursun Özbek, Soyunma Odasına Gitti06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:28
  • Ufuk Sarıca: "Elimizden Geleni Yaparak Ligin En Değerli Takımlarından Biri Olduk"06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:13
  • Zeljko Obradovic: "Takım Gibi Oynadığımızı Görebiliyoruz"06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:13
  • Spor Toto Süper Lig06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:13
  • Tudor’lu Galatasaray, Maçlarının Yarısını Kaybetti06 Mayıs 2017 Cumartesi 21:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti