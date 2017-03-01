Pınar, Samsunlu çocuklara 'Resim Atölyesi' kuruyor

Pınar, Stevie Ödüllü Pınar Resim Yarışması ve Pınar Çocuk Tiyatrosu'ndan sonra sanata desteğini 6 ilde resim atölyeleri kurarak devam ettiriyor.

Pınar, Stevie Ödüllü Pınar Resim Yarışması ve Pınar Çocuk Tiyatrosu'ndan sonra sanata desteğini 6 ilde resim atölyeleri kurarak devam ettiriyor. Samsun'da da atölye kuracak olan Pınar, çocukların geleceklerini hayal dünyalarıyla birleştirerek, resimle anlatmaya davet ediyor

Sanata verdiği önemi 36 yıldır düzenlediği Pınar Çocuk Resim Yarışması ve 30 yıldır düzenlediği Pınar Çocuk Tiyatrosu ile gösteren Pınar, bu yıl 6 ilde kuracağı resim atölyeleriyle çocukları sanata bir adım daha yaklaştırıyor. Etkinliği yapacağı 6 ilde 5 binin üzerinde çocuğu resim atölyelerinde ağırlamayı hedefleyen Pınar, Rönesans Gayrimenkul bünyesinde yer alan Samsun'daki Piazza Alışveriş Merkezi’nde de resim atölyesi açacak ve çocuklarla buluşacak.

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Pınar, Samsun Piazza AVM'de kuracağı atölyede 6-14 yaş arasındaki miniklere sanatı sevdirecek. Ayrıca atölye alanında Pınar’ın sürdürülebilirlik vizyonunun ve çalışmalarının yer aldığı broşürler ziyaretçilerle paylaşılacak. Pınar tarafından açılacak olan Resim Atölyesi'nin Samsun Piazza Alışveriş Merkezi'ndeki ziyaret tarihleri ise 31 Mart 2017-2 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Pınar, çocukların geleceklerini hayal dünyalarıyla birleştirerek, resimle anlatmaya davet ediyor.